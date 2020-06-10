У Кейт Міддлтон з'явився новий особистий помічник: що відомо про наближену до герцогині особу

люди 15:31, 10.06.2020

Герцогиня Кембриджська, 38-річна Кейт Міддлтон, взяла до себе в команду нову людину.

Тепер у її оточенні з'явився особистий секретар – Ханна Кокберн-Лоджі, повідомив британський журнал Hello.

Профіль жінки у соцмережі LinkedIn свідчить про те, що вона приступила до обов'язків на початку місяця і тепер відповідає за організацію робочого графіка Кейт і її зустрічей після того, як закінчиться режим самоізоляції. Зазначається, що Ханна також супроводжуватиме герцогиню під час важливих світських заходів.

Кейт Міддлтон

Відомо, що Ханна вже працювала з герцогами Кембриджськими. Раніше у її обов'язки входила організація семиденного королівського туру подружжя по Індії і Бутану в 2016 році, де вона також їх супроводжувала. Судячи з усього, вона справила на подружжя гарне враження, і через кілька років Кейт вирішила знову співпрацювати з нею.

Наголошується, що нова особиста секретарка Кейт Міддлтон 20 років працювала у Міністерстві закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії.

Окрім Ханни, до найближчого оточення герцогині Кембриджської входять її стиліст Наташа Арчер, няня її з принцом Вільямом дітей – Марія-Тереза Турріон Борралло, а також перукар Аманда Кук Такер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кейт Міддлтон подає в суд на відомий журнал.

Також названо причину, чому Єлизавета II заборонила вагітніти Кейт Міддлтон.

Окрім цього, стали відомі секрети стрункості Кейт Міддлтон.

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