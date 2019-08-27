У катастрофі розбився відомий композитор із сім'єю

У Швейцарських Альпах на легкомоторному літаку Pipe розбився на смерть відомий британський композитор Джонатан Голдштейн із дружиною і маленькою дочкою.

За даними The Sun, він був за штурвалом, коли трапилася трагедія під час польоту в напрямку Італії, причина поки що невідома.

Літак розбився над перевалом біля італійського кордону. Відомо, що політ тривав трохи більше години. Сім'я відправилася з Лондона в суботу вранці та приземлилася у французькому Труа, потім Голдштейн із дружиною вирушив до Швейцарії. Поліція підтвердила, що їхні тіла разом із дитиною було знайдено на місці катастрофи.

Помер Джонатан Голдштейн – маршрут літака thesun

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Катастрофа літака з Голдштейном thesun

"Невеликий літак типу Pipe злетів близько 9 години ранку з аеродрому Водуа. Із нез'ясованих наразі причин літак зазнав аварії близько 10:25 ранку і зайнявся", – йдеться в повідомленні поліції.

50-річний Джонатан Голдштейн і 36-річна Ханна одружилися три роки тому. Дружина композитора грала в складі оркестру BBC і Лондонського симфонічного оркестру. Нещодавно у них народилася дочка.

Голдштейн писав музику до голлівудських кінофільмів і серіалів, серед яких "Мис страху" Мартіна Скорсезе.

Дружина Голдштейна Ханна з дочкою thesun

Голдштейн із дружиною thesun

Джонатан і Ханна Голдштейн у літаку thesun

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