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У Кардаш'ян ледь не випали груди з екстремального міні: пікантні кадри

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Американська супермодель і телеведуча Кім Кардаш'ян продемонструвала пишні форми в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала фото в екстремальному міні, з якого буквально випадають груди, а найпікантніші частини закриває крихітний шматочок тканини.

Знімок Кардаш'ян в рожевому купальнику миттєво розлетівся мережею. Буквально за кілька годин поставили позначку "подобається" більше 1,45 млн користувачів, зокрема й співачка Віра Брежнєва.

Величезні груди Кардаш'ян ледь не випали з купальника

Величезні груди Кардаш'ян ледь не випали з купальника

instagram / kimkardashian

Новини
Кардаш'ян і Дженнер блиснули пишними формами у відвертій фотосесії

Як стало зрозуміло з опису до фотографії, Кім знялася в цій фотосесії в рамках рекламної кампанії, під час якої вона порадила купувати окуляри "близнюки" відомої марки.

У Кардаш'ян ледь не випали груди з екстремального міні: пікантні кадри
Окуляри, які рекламувала Кардаш'ян

Окуляри, які рекламувала Кардаш'ян

Скріншот

Кардаш'ян демонструє пишні форми

Кардаш'ян демонструє пишні форми

instagram / kimkardashian

Кардаш'ян показала фігуру

Кардаш'ян показала фігуру

instagram / kimkardashian

Кардаш'ян у відвертому купальнику

Кардаш'ян у відвертому купальнику

instagram / kimkardashian

Кардаш'ян у корсеті показала пишні груди

Кардаш'ян у корсеті показала пишні груди

instagram / kimkardashian

Кардаш'ян в купальнику

Кардаш'ян в купальнику

instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні стегна в короткій спідниці і величезні груди в крихітному топі.

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Особа
Кім Кардаш'ян
Місце
США
Теги
шоу-бизнес Краса
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