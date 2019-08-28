У Кардаш'ян ледь не випали груди з екстремального міні: пікантні кадри

Американська супермодель і телеведуча Кім Кардаш'ян продемонструвала пишні форми в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала фото в екстремальному міні, з якого буквально випадають груди, а найпікантніші частини закриває крихітний шматочок тканини.

Знімок Кардаш'ян в рожевому купальнику миттєво розлетівся мережею. Буквально за кілька годин поставили позначку "подобається" більше 1,45 млн користувачів, зокрема й співачка Віра Брежнєва.

Величезні груди Кардаш'ян ледь не випали з купальника instagram / kimkardashian

Як стало зрозуміло з опису до фотографії, Кім знялася в цій фотосесії в рамках рекламної кампанії, під час якої вона порадила купувати окуляри "близнюки" відомої марки.

Окуляри, які рекламувала Кардаш'ян Скріншот

Кардаш'ян демонструє пишні форми instagram / kimkardashian

Кардаш'ян показала фігуру instagram / kimkardashian

Кардаш'ян у відвертому купальнику instagram / kimkardashian

Кардаш'ян у корсеті показала пишні груди instagram / kimkardashian

Кардаш'ян в купальнику instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні стегна в короткій спідниці і величезні груди в крихітному топі.

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