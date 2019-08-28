У Кардаш'ян ледь не випали груди з екстремального міні: пікантні кадри

Американська супермодель і телеведуча Кім Кардаш'ян продемонструвала пишні форми в купальнику.
На своїй сторінці в Instagram світська левиця опублікувала фото в екстремальному міні, з якого буквально випадають груди, а найпікантніші частини закриває крихітний шматочок тканини.
Знімок Кардаш'ян в рожевому купальнику миттєво розлетівся мережею. Буквально за кілька годин поставили позначку "подобається" більше 1,45 млн користувачів, зокрема й співачка Віра Брежнєва.
Величезні груди Кардаш'ян ледь не випали з купальника
instagram / kimkardashian
Як стало зрозуміло з опису до фотографії, Кім знялася в цій фотосесії в рамках рекламної кампанії, під час якої вона порадила купувати окуляри "близнюки" відомої марки.
Окуляри, які рекламувала Кардаш'ян
Скріншот
Кардаш'ян демонструє пишні форми
instagram / kimkardashian
Кардаш'ян показала фігуру
instagram / kimkardashian
Кардаш'ян у відвертому купальнику
instagram / kimkardashian
Кардаш'ян у корсеті показала пишні груди
instagram / kimkardashian
Кардаш'ян в купальнику
instagram / kimkardashian
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні стегна в короткій спідниці і величезні груди в крихітному топі.
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