У Канаді померла Анна Кісіль: що відомо про улюбленицю українських зірок-гастролерів

У вівторок, 17 листопада, в Канаді померла відома українка Анна Кісіль.

Про сумну звістку повідомила народна артистка Марія Бурмака на своїй сторінці у Facebook.

"Не стало Aнни Кісіль. Український Торонто – це була вона. Мабуть, усі українські артисти, які були в Канаді, виступали в її "Золотому Леві", вона завжди запрошувала в гості", – написала Марія.

За її словами, Анна була дуже доброю та чуйною людиною.

"Одного разу сказала мені: "Якщо в тебе щось станеться в Канаді, у тебе завжди є мій будинок". Велика українка. Хороша і красива серцем і душею. Мабуть, Богу ти стала потрібніша. Дякую, Аню, що ти була", – додала артистка.

Відомо, що Анна Кісіль проживала в Канаді в місті Торонто. Вона була власницею знаменитого ресторану "Золотий Лев", який часто відвідували зірки-гастролери.

Варто зазначити, що українка була другим заступником президента Світового конгресу українців, а також головою Всесвітньої федерації українських жіночих організацій і членом Управи конгресу українців Канади.

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