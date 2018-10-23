У Канаді безглуздо загинув популярний репер: що сталося

Популярний репер Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок музичного кліпу в Канаді. Він не втримався на крилі літака і впав.

Йому було 34 роки. Про це повідомляє Huffpost Canada з посиланням на його менеджерів.

Мак-Мюррей помер у результаті падіння з літака — він здійснював трюк, під час якого мав пройтися по крилу повітряного судна Cessna, але не втримався.

"Джон тримався за крило, поки не стало надто пізно, і коли він його відпустив, у нього вже не залишалося часу розкрити парашут", — заявили його агенти.

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