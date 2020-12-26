У Каліфорнії продали ранчо Майкла Джексона за 22 млн доларів. Фото

Знамените ранчо Neverland, яке належало попкоролю Майклові Джексону, продали в Каліфорнії.

Як повідомляє ВВС, маєток легендарного співака купив його колишній друг – мільярдер Рон Беркл – за 22 млн доларів. Водночас 2015 року вартість ранчо оцінювали в 100 млн доларів.

Територія на Neverland. Instagram neverlxndranch

Маєток Neverland. Instagram neverlxndranch

Варто зазначити, що маєток Neverland займає площу близько 2700 акрів (понад 1000 га). На території є 22 споруди, кілька гостьових будинків, басейн, баскетбольний майданчик, тенісний корт і кінотеатр на 50 місць.

До речі, Джексон купив раніше маєток за 19,5 млн доларів. Назвав ранчо співак Neverland на честь вигаданого острова, на якому діти ніколи не дорослішають, з казкових повістей Дж. М. Баррі про Пітера Пена. У березні 2008 року Джексон переоформив маєток на ім'я компанії Colony Capital LLC. Вхід на цю територію було повністю закрито, і колишній маєток артиста занепав. Після смерті Джексона 2009 року ранчо Neverland перейменували в Sycamore Valley Ranch.

Ранчо Neverland. Instagram neverlxndranch

Будинок на ранчо Neverland. Instagram neverlxndranch

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше сім'я Майкла Джексона виграла суд проти творців скандального фільму "Залишаючи Неверленд".