У Каліфорнії продали ранчо Майкла Джексона за 22 млн доларів. Фото

Знамените ранчо Neverland, яке належало попкоролю Майклу Джексону, продали в Каліфорнії.

Як повідомляє ВВС маєток легендарного співака купив колишній його друг мільярдер Рон Беркл за 22 млн доларів. При цьому, 2015 року вартість ранчо оцінювали в 100 млн доларів.

Варто відзначити, що маєток Neverland займає площу близько 2700 акрів (понад 1000 га). На території є 22 споруди, кілька гостьових будинків, басейн, баскетбольний майданчик, тенісний корт і кінотеатр на 50 місць.

До слова, Джексон купив раніше маєток за 19,5 млн доларів. Назвав ранчо співак Neverland на честь вигаданого острова, на якому діти ніколи не дорослішають, з казкових повістей Дж. М. Баррі про Пітера Пена. У березні 2008 року Джексон переоформив маєток на ім'я компанії Colony Capital LLC. Вхід на цю територію був повністю закритий, і колишній маєток артиста занепав. Після смерті Джексона 2009 року ранчо Neverland перейменували в Sycamore Valley Ranch.

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше сім'я Майкла Джексона виграла суд проти творців скандального фільму "Залишаючи Неверленд".