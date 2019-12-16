Головна Новини
16 грудня • оновлено в 04:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Кайлі Дженнер ледь не випали груди з глибокого декольте: відверте фото

870
Читати матеріал російською

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням.

У зірки ледь не випали груди з дуже глибокого декольте. Відповідні фотографії вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Кайлі прийшла на офіційний захід в епатажній чорній сукні з паєтками. Виріз досягав пупка, а на стегні розріз при різкому русі міг би привести до казусу на червоній доріжці.

Кайлі Дженнер у відвертому вбранні

Кайлі Дженнер у відвертому вбранні

instagram / kyliejenner

Новини
Найкрасивіша жінка в світі оголила груди. Фото

Проте, Дженнер з грацією кішки пройшла перед об'єктивами, із гордістю несучи всі свої принади у блискучій "обгортці". Шанувальники від такого відвертого вбрання прийшли в захват, зазначивши, що у супермоделі чудова фігура.

Кайлі Дженнер з декольте до пупка

Кайлі Дженнер з декольте до пупка

instagram / kyliejenner

"Красуня", "Чудова", "Королева", "Обожнюю", "Вау", "Груди", – коротко реагували фоловери.

Кайлі Дженнер (праворуч)

Кайлі Дженнер (праворуч)

instagram / kyliejenner

У Кайлі Дженнер ледь не випали груди з глибокого декольте: відверте фото
У Кайлі Дженнер ледь не випали груди з глибокого декольте: відверте фото
У Кайлі Дженнер ледь не випали груди з глибокого декольте: відверте фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, де позувала абсолютно голою.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Кайлі Дженнер
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги