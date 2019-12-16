У Кайлі Дженнер ледь не випали груди з глибокого декольте: відверте фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням.
У зірки ледь не випали груди з дуже глибокого декольте. Відповідні фотографії вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, Кайлі прийшла на офіційний захід в епатажній чорній сукні з паєтками. Виріз досягав пупка, а на стегні розріз при різкому русі міг би привести до казусу на червоній доріжці.
Кайлі Дженнер у відвертому вбранні
instagram / kyliejenner
Проте, Дженнер з грацією кішки пройшла перед об'єктивами, із гордістю несучи всі свої принади у блискучій "обгортці". Шанувальники від такого відвертого вбрання прийшли в захват, зазначивши, що у супермоделі чудова фігура.
Кайлі Дженнер з декольте до пупка
instagram / kyliejenner
"Красуня", "Чудова", "Королева", "Обожнюю", "Вау", "Груди", – коротко реагували фоловери.
Кайлі Дженнер (праворуч)
instagram / kyliejenner
Як раніше писав OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, де позувала абсолютно голою.
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