У Ірини Шейк поповнення в родині

У моделі Ірини Шейк поповнення в родині.

Про це повідомила її рідна сестра Тетяна Петенкова, показавши в Інстаграм Шейлу.

"Знайомтеся - Шейла. В @family_shayk поповнення", - прокоментувала своє селфі з цуценям сестра Ірини Шейк.

Ще одне фото Шейли опублікувала в Інстаграм дочка Тетяни Петенкової Ірина.

Петенкова також похвалилася перемогою свого спанієля Оксі.

"Пишаємося нашою випускницею. Чергові перемоги в кінці року і перед декретом", - написала вона в Інстаграм.

Тетяна Петенкова є заводчиком спанієлів і біглів.

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