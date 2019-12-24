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24 грудня • оновлено в 13:26
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У Ірини Шейк поповнення в родині

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У моделі Ірини Шейк поповнення в родині.

Про це повідомила її рідна сестра Тетяна Петенкова, показавши в Інстаграм Шейлу.

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"Знайомтеся - Шейла. В @family_shayk поповнення", - прокоментувала своє селфі з цуценям сестра Ірини Шейк.

Ще одне фото Шейли опублікувала в Інстаграм дочка Тетяни Петенкової Ірина.

Знайомтеся, Шейла ❤️

Публікація від Petenkova Irina (@petenkova_irina)

Петенкова також похвалилася перемогою свого спанієля Оксі.

"Пишаємося нашою випускницею. Чергові перемоги в кінці року і перед декретом", - написала вона в Інстаграм.

Тетяна Петенкова є заводчиком спанієлів і біглів.

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Особа
Ірина Шейк
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