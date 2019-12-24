У Ірини Шейк поповнення в родині

У моделі Ірини Шейк поповнення в родині.
Про це повідомила її рідна сестра Тетяна Петенкова, показавши в Інстаграм Шейлу.
"Знайомтеся - Шейла. В @family_shayk поповнення", - прокоментувала своє селфі з цуценям сестра Ірини Шейк.
Ще одне фото Шейли опублікувала в Інстаграм дочка Тетяни Петенкової Ірина.
Петенкова також похвалилася перемогою свого спанієля Оксі.
"Пишаємося нашою випускницею. Чергові перемоги в кінці року і перед декретом", - написала вона в Інстаграм.
Тетяна Петенкова є заводчиком спанієлів і біглів.
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