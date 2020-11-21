У Ірени Карпи "вкрали" сторінку Instagram

Українська письменниця Ірена Карпа, яка проживає у Франції, стала жертвою шахраїв: у неї "вкрали" аккаунт в Instagram.

Про це зірка повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Друзі, у мене хакнули інстаграм. Якщо якісь дивні речі будуть надходити, це не я. Хтось уже мав таке? Як повернути сторінку?" – запитала в соціальній мережі Карпа.

У Ірени Карпи "вкрали" аккаунт в Instagram.

Пізніше письменниця додала, що її сторінка була вилучена.

Згодом, сторінку в Instagram Карпі все ж повернули назад, проте, доступ до неї зірка отримати не може. Тепер її акаунт має іншу назву, деякі фото видалили, а знімок в профілі змінили на фото невідомої дівчини.

Ірена Карпа стала жертвою шахраїв.

Користувачі мережі почали активно радити знаменитості, як правильно їй вчинити: хтось пропонував почекати, що попросять шахраї; хтось, щоб створити нову сторінку; інші говорили почекати якийсь час поки зловмисники "натішаться" і повернуть її назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше також вкрали Instagram у подружжя співака Сергія Бабкіна Сніжану.