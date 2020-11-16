У групі 'Бумбокс' роз'яснили ситуацію з 'припиненням' поліцією концерту у Львові

У ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що у Львові поліція "припинила" концерт популярної групи "Бумбокс". У пресслужбі роз'яснили ситуацію.

За їх словами, журналісти "роздули з мухи слона". Відповідну заяву опубліковано на сторінці в Facebook.

"Шановні журналісти! Ми до останнього сподівалися, що ви не будете роздувати з мухи слона, тим більше що єдина муха гідна уваги – це Муха. Але ви не заспокоїтеся – Інтернет заполонили статті із заголовками на кшталт "Поліція припинила концерт "Бумбоксу" через порушення карантину", "На організатора концерту в Malevich склали протокол за людей без масок і дистанції", "У Львові поліція припинила концерт "Бумбоксу" за порушення карантину. У клубі кажуть: всіх норм дотримувалися", – написали в пості.

Потім в організації розповіли, як все відбувалося насправді. Так, група провела концерт до кінця, і ніхто його не переривав.

"А тепер як все було насправді. "Бумбокс" відіграють концерт в концерт-холі "Маlevich" (13.11.20). Кількість людей обмежена нормами, на вході міряють температуру, тим у кого немає маски – її видають. Концерт-хол розділений на кілька зон, за кожним, хто купив квиток, закріплено своє місце. Волонтери та охорона готові прийти на допомогу. Концерт проходить відмінно, ближче до кінця люди починають вставати. Ніхто цього не заперечує. Ви уявляєте, рок-н-рол так діє на людей. Навіть в карантин. "Бумбокс" дограють концерт, за п'ять хвилин до 22:00 в клубі залишається тільки технічний персонал і працівники клубу. Поліція приїжджає після концерту, все дуже коректно, організатори концерту, Big Show, підписують протокол, наступного тижня чекаємо розвитку подій. Дякую всім журналістам, хто пам'ятає про професійну етику і передзвонив щоб уточнити подробиці", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бумбокс" випустили кліп "Ангела" з останнього альбому "Таємний код: Рубікон". Відео на пісню стало одночасно і одкровенням, і спробою показати, що руйнує нашу країну вже 30 років після здобуття Незалежності.