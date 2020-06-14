У Франції випустили дивні комікси про Євромайдан в Україні

Єва Романова люди 15:36, 14.06.2020 Оновлено: 15:37, 14.06.2020

У Франції в продаж надійшов збірник коміксів про події Революції Гідності на Майдані в Україні. Це вже друга частина коміксу, перша була презентована в 2019 році.

Збірник випустило видавництво Grand Angle. Друга частина коміксів присвячена історії кохання під час протестів в Україні проти режиму Януковича, пише "Укрінсформ".

Збірник коміксів Maїdanlove, обкладинка, частина 2
angle.fr

У коміксах в досить довільній і суперечливій стосовно політичних реалій формі, розповідається про трьох молодих людей – Богдана, Олену і Іванну.

Богдан – військовослужбовець підрозділу "Беркут", який повинен виконувати накази для придушення Євромайдану. Олена і Іванна – активістки. За сюжетом, хлопець закохується в одну з дівчат, починає усвідомлювати злочинність режиму Януковича і залишає службу в "Беркуті".

Збірник коміксів Maїdanlove, частина 2
Укрінформ

Все це відбувається на тлі прагнень президента РФ Путіна перешкодити європейській інтеграції України та посилити контроль над країною через Януковича, який, за версією авторів, "одержимий своїм золотим унітазом". В історії також фігурують представники політичних сил в Україні, зокрема, автори коміксів відкрито називають членів партії "Свобода" "неонацистами".

Збірник коміксів Maїdanlove, обкладинка, частина 1
angle.fr

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як українських політиків "перетворили" в героїв коміксів.

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