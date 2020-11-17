У Франції радіостанція повідомила про "смерть" Єлизавети II: стали відомі подробиці інциденту

Софія Ковнір Люди 14:30, 17.11.2020 Оновлено: 14:44, 17.11.2020

Французьке радіо "RFI" помилково опублікувало некрологи сотні живих людей. У цей список потрапила і королева Великобританії Єлизавети II.

Пізніше вони попросили вибачення на сторінці в Twitter і роз'яснили ситуацію.

Як стало відомо, це сталося через технічну проблему, яка призвела до публікації на сайті безліч некрологів-чернеток.

"Ми мобілізуємося, щоб виправити цю серйозну помилку і попросити вибачення перед зацікавленими особами, а також перед вами, які стежать за нами і довіряють нам", – повідомили на радіостанції.

У Франції оголосили про "смерть" Єлизавети II
Скриншот

Варто відзначити, що також "RFI" "поховали" Алі Хаменеї, Джиммі Картера, Пеле, Рауля Кастро, Клінта Іствуда, Софі Лорен, Бріджит Бардо та інших.

Нагадаємо, раніше в Британії придумали цілий план дій на випадок смерті королеви Єлизавети II. Він є у Букінгемського палацу, уряду і "ВВС". Згідно з документами, скоріш за все, королева помре в колі сім'ї після нетривалої хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того, як королеву Єлизавету II розкритикували за те, що вона з'явилася на публіці без захисної маски в період пандемії, вона вперше відвідала Вестмінстерське абатство, дотримуючись усіх норм.

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