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10 березня • оновлено в 12:17
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У Франції несподівано скасували концерти Мадонни: в чому причина

1.6т
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У Парижі скасували заплановані на 10 і 11 березня концерти американської співачки Мадонни через заходи, введені проти поширення коронавірусу.

Про це повідомили організатори шоу.

У Франції несподівано скасували концерти Мадонни: в чому причина
"Дотримуючись міністерському указу про заборону на проведення заходів чисельністю понад 1 тис. осіб, ми з глибоким жалем повідомляємо про скасування двох останніх шоу", - йдеться в повідомленні.

Організатори також зазначили, що повернуть гроші за всі куплені квитки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, один з найбільших в світі фестивалів музики і мистецтв "Коачелла" не відбудуться в запланований час через коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
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