У фільмі про Євробачення Кіркорова показали геєм: подробиці

Російський співак Філіп Кіркоров надихнув американського актора Дена Стівенса на його персонажа в новому фільмі від Netflix "Євробачення: Історія вогненної саги".

Так, актор зіграв роль російського співака Олександра Лемтова, який за сюжетом має вирушити на музичний конкурс. За словами Стівенса, перевтілитися в образ йому допомагали записи за участю Кіркорова, пише USA Today.

"Я вивчив тему, передивився дуже багато різних артистів, але насамперед мій персонаж заснований на Філіпові Кіркорові. Знаєте, всі ці розкішні вбрання, поведінка на сцені – щось схоже на Джорджа Майкла", – поділився він.

Кадр із фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (джерело – USA Today)

За сюжетом фільму, російський співак вважає себе королем світу, дружить із греками та носить оксамитові піджаки з химерним орнаментом. А ще він публічно заперечує очевидне. "Лемтов, ти гей?" – у лоб запитує його одна з героїнь фільму. Той відповідає: "Що? Ні! Звичайно, ні. Я росіянин. У Росії немає геїв".

Кадр із фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" (джерело – USA Today)

Нагадаємо, що "Євробачення: Історія вогненної саги" – це фільм, що розповідає про ісландських співаків Ларсе Еріксона і Сігріт Еріксдоттір та їх участь у Євробаченні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Джамала знялася в комедійній стрічці "Євробачення: Історія вогненної саги", що вийшла в Netflix. Вона також ділилася подробицями про новий акторський досвід.