У Елтона Джона через важке захворювання пропав голос прямо на концерті

У неділю, 16 лютого, британський поп-король Елтон Джон був змушений зупинити концерт в Новій Зеландії через втрату свого голосу.

Інцидент стався після того, як 72-річний музикант захворів на атипову пневмонію. Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що артист втратив голос на стадіоні "Маунт Смарт" в Окленді.

"Я просто повністю втратив голос. Я не можу співати. Мені треба йти. Мені шкода", – сказав сер Елтон натовпу.

Глядачі подарували співакові бурхливі овації, коли він обережно пішов зі сцени, за допомогою декількох помічників.

Концерт став першим шоу в Новій Зеландії в рамках туру Елтона Джона "Farewell Yellow Brick Road tour".

Пізніше Джон написав в своєму Twitter слова подяки фанатам:

"Я хочу подякувати всім, хто сьогодні ввечері був присутній на концерті #EltonFarewellTour в Окленді. Мені сьогодні поставили діагноз "атипова пневмонія", але я показав вам найкраще з можливого".

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1