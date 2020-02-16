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16 лютого • оновлено в 22:11
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У Елтона Джона через важке захворювання пропав голос прямо на концерті

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У неділю, 16 лютого, британський поп-король Елтон Джон був змушений зупинити концерт в Новій Зеландії через втрату свого голосу.

Інцидент стався після того, як 72-річний музикант захворів на атипову пневмонію. Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що артист втратив голос на стадіоні "Маунт Смарт" в Окленді.

"Я просто повністю втратив голос. Я не можу співати. Мені треба йти. Мені шкода", – сказав сер Елтон натовпу.

Елтон Джон втратив голос на концерті

Елтон Джон втратив голос на концерті

Глядачі подарували співакові бурхливі овації, коли він обережно пішов зі сцени, за допомогою декількох помічників.

Концерт став першим шоу в Новій Зеландії в рамках туру Елтона Джона "Farewell Yellow Brick Road tour".

Пізніше Джон написав в своєму Twitter слова подяки фанатам:

"Я хочу подякувати всім, хто сьогодні ввечері був присутній на концерті #EltonFarewellTour в Окленді. Мені сьогодні поставили діагноз "атипова пневмонія", але я показав вам найкраще з можливого".

Відзначимо, що "атипова пневмонія" – це тип легеневої інфекції, який часто викликається бактеріями або вірусами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Елтон Джон зізнався в кокаїнових "подвиги". Одного разу він роздягнувся перед камерою і вдарив свого менеджера.

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Особа
Елтон Джон
Місце
Нова Зеландія Окленд
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