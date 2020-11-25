В екссолістки "Тату" Юлії Волкової вдруге діагностували рак

Софія Ковнір Люди 17:55, 25.11.2020 Оновлено: 18:16, 25.11.2020

Російська співачка, колишня солістка попгурту "Тату" Юлія Волкова розповіла, що в неї стався рецидив раку щитоподібної залози.

За словами артистки, нині її здоров'я на першому місці, пише "7days".

Зокрема, Волкова вісім років боролася зі страшною хворобою й після невдалої операції була змушена відновлювати пошкоджені голосові зв'язки.

Нещодавно співачка заявила про своє повернення на сцену. Однак вона зізналася, що в неї стався рецидив раку, через що вона буде змушена відкласти концертну діяльність.

Юлія Волкова розповіла, що в неї стався рецидив раку
Експрес газета

"Ми живемо в моменті. Ти за день проживаєш кілька років життя. Ти не знаєш, як, що. Це неможливо прийняти", – зазначила знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня солістка попгурту "Тату" Юлія Волкова заразилася коронавірусом. Вона перебувала на домашньому карантині під наглядом лікарів.

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