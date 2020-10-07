В ексдружини Гуфа Анохіної виявили пухлину в шлунку

Російська телеведуча і колишня дружина репера Гуфа Айза Анохіна зізналася, що під час медичного обстеження лікарі знайшли в її шлунку "якесь новоутворення".

Так, за словами 35-річної знаменитості, ця новина шокувала та змусила плакати. Вона додала, що тепер на неї чекає операція з видалення пухлини. Про це Анохіна повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"Загалом, вирішила я зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Знову аналізи, УЗД, КТ та багато іншого. Вийшла з лікарні в сльозах. Серце слабке стало, кажуть, не можна нервувати... У шлунку якесь новоутворення – операція чекає і ще щось х*р зрозумій що. Я, як справжній мужик, після сліз зловила злість і наламала дров", – заявила Анохіна.

Знаменитість також додала, що зараз вона вже "взяла себе в руки" і налаштована вилікувати своє здоров'я.

"Загалом, я зібралася і готова пройти й цей етап свого життя. Бережіть себе, кохані! Знаю, що в цьому чортовому світі ми давно не живемо, а плавно виживаємо. Але інакше ніяк. Люблю вас", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як виглядає Айза Анохіна без макіяжу.