Відома російська актриса й колишня дружина режисера Костянтина Богомолова Дар'я Мороз заразилася коронавірусом.

Про це пише Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело.

Дар'я Мороз kino-teatr.ru

Повідомляється, що 36-річна знаменитість здала тест на коронавірус, результат прийшов 22 травня. Він виявився позитивним.

Відомо, що через стан здоров'я Мороз не брала участі в фіналі шоу "Танці з зірками", який пройшов 24 травня.

Артистка відома ролями в серіалах "Утриманки", "Холостяки", "Будинок з ліліями".

Дар'я Мороз vm.ru

Примітно, що 24 травня ще одна учасниця "Танці з зірками", актриса Олена Бабенко, повідомила про зараження коронавірусом. За словами зірки, у неї була слабкість і температура.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Яма зізнався, що міг перехворіти коронавірусом.