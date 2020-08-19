У Єфремова вперше покажуть докази невинності в ДТП: подробиці суду

Під час чергового засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував у червні смертельну ДТП у центрі Москви, сторона актора надала нових свідків. Самого артиста планують уперше допитати про те, що трапилося в день аварії.

Слухання проходить у Пресненському суді. Інтереси актора захищає адвокат Ельман Пашаєв, адвокат із боку потерпілих – Олександр Добровінський. OBOZREVATEL стежить за подіями в залі суду (дивіться трансляцію в кінці новини).

Під час попереднього засідання потерпіла сторона – родичі загиблого Сергія Захарова – зажадали від актора компенсацію в розмірі 1 рубль. Добровінський назвав таке рішення "моральним нокаутом", оскільки потерпілим важливе тільки максимально жорстке покарання для Єфремова.

Позов родичів загиблого Захарова Telegram-канал LIFE SHOT

Захист актора надав нових свідків у справі, які нібито доведуть його невинність.

Наприклад, перший свідок, близький друг Єфремова, актор Микита Висоцький під час слухання заявив, що артист не мав наркотичної залежності, в чому його раніше звинуватила постраждала сторона.

Михайло Єфремов під час засідання суду Комсомольська правда

Також він вказав, що актор активно займався спортом – плаванням і їздою на лижах, і тільки зрідка міг дозволити собі випивати. Про саму ДТП Висоцький розповів таке:

"Коли приїхав на місце ДТП, я бачив, що Міша мене не впізнав. Я бачив, що він неадекватний, що він не відповідає. У нас у побуті це називається шоковим станом. Перше, що я сказав: "Його хтось оглянув? Йому хтось допоміг? Наскільки я знаю, йому ніхто не допоміг..."

Також на суд прибула подруга Єфремова, відома московська рестораторка Тетяна Беркович. У неї виникла словесна перепалка з адвокатом Олександром Добровінським.

"Сашо, те, що ти робиш, обурливо, це ні в які ворота не лізе! Міша не вийшов із сокирою на вулицю і нікого не зарубав. А Саша розпалює ненависть!" – емоційно висловилася вона.

Також Беркович додала, що Єфремов ніколи не сідав за кермо п'яним, а з бару зазвичай ішов пішки: "У нього там свій маршрут, там кожна собака його знає".

Зазначимо, що під час попереднього засідання було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку і жирової емболії.

Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовився визнавати свою провину і заявив, що нічого не пам'ятає.

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