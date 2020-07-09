У Єфремова відсудили велику суму за джип, на якому він потрапив в ДТП
Податкова служба відсудила у російського актора Михайла Єфремова 117 тисяч через борги за джип, на якому він потрапив в смертельну аварію в Москві.
Так, виявилося, за свій автомобіль Jeep Grand Cherokee артист не доплатив понад 117 тис. рублів транспортного податку. Про це пише Telegram-канал Mash.
Суд Хамовницького району Москви стягнув цю суму з актора за запитом ІФПС №4.
Відзначимо, автомобіль наразі знаходиться не на ходу – після ДТП на Смоленській площі машина отримала сильні пошкодження і відновленню не підлягає. Вона знаходиться на службовій стоянці поліції.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Відзначимо, стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії. Пізніше в МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ, згідно якої Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.