У Єфремова відсудили велику суму за джип, на якому він потрапив в ДТП

Податкова служба відсудила у російського актора Михайла Єфремова 117 тисяч через борги за джип, на якому він потрапив в смертельну аварію в Москві.

Так, виявилося, за свій автомобіль Jeep Grand Cherokee артист не доплатив понад 117 тис. рублів транспортного податку. Про це пише Telegram-канал Mash.

Суд Хамовницького району Москви стягнув цю суму з актора за запитом ІФПС №4.

Так виглядає джип Єфремова після ДТП ТАСС

Відзначимо, автомобіль наразі знаходиться не на ходу – після ДТП на Смоленській площі машина отримала сильні пошкодження і відновленню не підлягає. Вона знаходиться на службовій стоянці поліції.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Відзначимо, стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії. Пізніше в МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ, згідно якої Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

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