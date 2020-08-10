У Єфремова серйозно погіршилося здоров'я: адвокат заявив про проблеми з серцем

Ельман Пашаєв заявив про погіршення стану Єфремова. Газета.Ру
У російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, серйозно погіршився стан здоров'я.
Його адвокат Ельман Пашаєв розповів, що у артиста почалися проблеми з серцем, повідомляє РІА Новини.
За словами юриста, Єфремову довелося викликати швидку допомогу, проте від госпіталізації він відмовився. Медики діагностували ішемічну атаку.
"У нього проблеми зі здоров'ям – серце, багато інших хвороб. Йому викликали швидку, але він відмовився від госпіталізації", – сказав адвокат.
Михайло Єфремов в залі суду Комсомольська правда
Він додав, що його підзахисний планує бути присутнім на судовому засіданні по його справі, яке відбудеться у вівторок, 11 серпня. В ході слухання суд допитає самого Єфремова.
Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.
Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишу.
Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один в своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.
В ході другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі щодо смертельної ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.