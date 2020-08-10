У Єфремова серйозно погіршилося здоров'я: адвокат заявив про проблеми з серцем

У російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, серйозно погіршився стан здоров'я.

Його адвокат Ельман Пашаєв розповів, що у артиста почалися проблеми з серцем, повідомляє РІА Новини.

За словами юриста, Єфремову довелося викликати швидку допомогу, проте від госпіталізації він відмовився. Медики діагностували ішемічну атаку.

"У нього проблеми зі здоров'ям – серце, багато інших хвороб. Йому викликали швидку, але він відмовився від госпіталізації", – сказав адвокат.

Михайло Єфремов в залі суду Комсомольська правда

Він додав, що його підзахисний планує бути присутнім на судовому засіданні по його справі, яке відбудеться у вівторок, 11 серпня. В ході слухання суд допитає самого Єфремова.

Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишу.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один в своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

В ході другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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