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У Єфремова серйозно погіршилося здоров'я: адвокат заявив про проблеми з серцем

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Ельман Пашаєв заявив про погіршення стану Єфремова

Ельман Пашаєв заявив про погіршення стану Єфремова. Газета.Ру

У російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, серйозно погіршився стан здоров'я.

Його адвокат Ельман Пашаєв розповів, що у артиста почалися проблеми з серцем, повідомляє РІА Новини.

За словами юриста, Єфремову довелося викликати швидку допомогу, проте від госпіталізації він відмовився. Медики діагностували ішемічну атаку.

"У нього проблеми зі здоров'ям серце, багато інших хвороб. Йому викликали швидку, але він відмовився від госпіталізації", – сказав адвокат.

Михайло Єфремов в залі суду

Михайло Єфремов в залі суду Комсомольська правда

Він додав, що його підзахисний планує бути присутнім на судовому засіданні по його справі, яке відбудеться у вівторок, 11 серпня. В ході слухання суд допитає самого Єфремова.

Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.

Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашишу.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один в своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

В ході другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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