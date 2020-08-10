У Єфремова діагностували інсульт: син знайшов його нерухомим на підлозі
У російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, лікарі діагностували інсульт.
Як повідомило джерело виданню "МК", син зірки в понеділок, 10 серпня, зранку приїхав у гості до батька. Двері в квартиру були відчинені, а актор лежав на підлозі.
За словами інсайдера, в Єфремова була невиразна мова, і він не міг рухати рукою та ногою. Актору важко було щось пояснити, тому його син одразу ж викликав "швидку допомогу". Медики намагалися вмовити Єфремова погодитися на госпіталізацію, але він відмовився.
"На питання про те, чи зловживав Михайло спиртним, син відповів, що нічого підозрілого в квартирі не помітив. Коли медики привели артиста до тями, він заявив, що просто перенервував. Швидше за все, причиною різкого погіршення стала гра його улюбленого "Спартака", – повідомило видання.
Відзначимо, слухання у справі про ДТП за участю Єфремова відбулися 5, 6 і 7 серпня. Читайте всі подробиці за посиланням на OBOZREVATEL.
Відзначимо, згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов у момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, у машині артиста знайшли сліди гашишу.
Також стало відомо, що Михайло Єфремов був один у своєму автомобілі в момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.
Під час другого засідання свідки показали відео, де Єфремов мало не збив чотирьох осіб за кілька хвилин до фатальної аварії.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі щодо смертельної ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.