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У Джона Траволти раптово померла дружина: що трапилося

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,7 т.
Джон Траволта і Келлі Престон

Джон Траволта і Келлі Престон. Film.ru

У знаменитого голлівудського актора Джона Траволти раптово на 58 році життя померла дружина – актриса Келлі Престон.

Причиною став рак грудей з яким жінка боролася більше двох років, пише Telegram-канал Super.

Пара прожила разом майже 29 років – вони одружилися 12 вересня 1991 року. У пари залишилися дочка, Елла Блю, яка народилася в 2000 році, і син Бенджамін (2010 року). Також у Траволти і Престон був старший син Ддет, який народився в 1992 році, хлопець помер в 2009.

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