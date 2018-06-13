У Джолі з'явився новий двійник: в мережі показали красуню

У мережі знайшли нову копію знаменитої голлівудської актриси Анджеліни Джолі, якою є російська модель Регіна Кова.
У фан-групі зірки в Instagram опублікували знімок манекенниці, здивувавшись схожості між жінками.
"Дивовижна Ріша Кова, ви згодні?" - підписали знімок моделі фанати Джолі.
Користувачі були здивовані схожістю, тому багатьох цікавило питання, чи не родички вони.
Варто відзначити, що Кова працює моделлю в Москві. На її сторінці в Instagram є знімок, де вона тримає журнал, на обкладинці якого Джолі. У підписі сказано: "В останні дні ви часто просите фото з автографом. Тримайте, насолоджуйтеся почерком Анджеліни".
Варто відзначити, що Регіна також володіє відмінним голосом, що періодично демонструє, публікуючи записи в своєму акаунті.
Я вивчала різні види астрології, тому, напевно, варто з вами ділитися якимись знаннями)) це розвиває осознанность🙏🏻Но більш загальні знання-це нумерологія, тому ще простіше ділитися!) Сьогодні субота-день луни✨Луна - Monday (англ .) або Lundi (фр.) Відповідає числу 2🤫Два - це число душі людей, народжених 2, 11, 20, 29-го числа будь-якого місяця. Серед усіх цих людей найбільш щасливими є народжені 29-го числа будь-якого місяця. Постійні припливи і відливи Місяця впливають на володарів числа душі 2 більше, ніж на кого-небудь. Жінки цієї групи переживають спади і підйоми більш емоційно, ніж чоловіки. Іноді вони сповнені надії, іноді впадають в депресію; у них підвищена чутливість, схильність до зневіри і сентиментальності. "Двійка" - це пара, дует. Вона мінлива і легко пристосовність, але часом нерішуча. Це важливий представник, посередник, дипломат і миротворець, тому що єдність може бути досягнуто тільки шляхом з'єднання різних думок і компромісу. Взагалі, число 2 являє собою жіночий принцип сприйнятливості. Це період дозрівання, в якому все формується. "Двійка" накопичує і асимілює енергію. Вона підтримує баланс між опозиційними силами, і тому являє відданість і партнерство. Якого числа народився ти?) Склади до однозначного🤫
Як повідомляв OBOZREVATEL, часто в різних куточках світу фанати Джолі знаходять її двійників. У 2015 році в мережі показали 24-річну красуню з Шотландії Челсі Марр. Через рік знайшли ще одну юну красуню, дивно схожу на актрису.