У Джолі з'явився новий двійник: в мережі показали красуню

У мережі знайшли нову копію знаменитої голлівудської актриси Анджеліни Джолі, якою є російська модель Регіна Кова.

У фан-групі зірки в Instagram опублікували знімок манекенниці, здивувавшись схожості між жінками.

"Дивовижна Ріша Кова, ви згодні?" - підписали знімок моделі фанати Джолі.

Користувачі були здивовані схожістю, тому багатьох цікавило питання, чи не родички вони.

Варто відзначити, що Кова працює моделлю в Москві. На її сторінці в Instagram є знімок, де вона тримає журнал, на обкладинці якого Джолі. У підписі сказано: "В останні дні ви часто просите фото з автографом. Тримайте, насолоджуйтеся почерком Анджеліни".

Варто відзначити, що Регіна також володіє відмінним голосом, що періодично демонструє, публікуючи записи в своєму акаунті.

Весь світ-театр ... Публікація від Regina Kova (@risha_kova) 18 Кві 2018 о 12:07 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, часто в різних куточках світу фанати Джолі знаходять її двійників. У 2015 році в мережі показали 24-річну красуню з Шотландії Челсі Марр. Через рік знайшли ще одну юну красуню, дивно схожу на актрису.