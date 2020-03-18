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18 березня • оновлено в 12:50
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"У Джигана третя стадія": наркологиня видала страшну правду про стан репера

4.7т
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Наркологиня Юлія Баранова прокоментувала скандал з репером Джиганом, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність і почав публікувати в соцмережах дивні відео.

Так, про стан артиста експертка висловилася в коментарі виданню Собеседник.ru.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

На думку Баранової, Джиган перебував під впливом стимуляторів.

"Його поведінку можна пояснити дією стимуляторів. Те, що артист говорив в прямому ефірі, називається "словесна окрошка" – мовна незв'язність. Препаратів, які можуть викликати такий ефект, кілька. Думаю, що він був під впливом стимуляторів: солі, амфетамінів, кокаїну. Сіль – це синтетичний наркотик, їх називають ще дизайнерськими наркотиками, так як там все намішано. Якщо курильні наркотики уповільнюють реакцію, то стимулятори розторможують людину. Як правило, артисти вживають стимулятори, щоб бути в "двіжусі". Такі препарати викликають психоз",говорить експертка.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Instagram @iamgeegun

"До таких препаратів звикання йде досить швидко, досить двох разів. Я думаю, він і раніше їх приймав. Коли людина знайомиться з наркотиком – це перша стадія. Потім починається вживання від випадку до випадку: хтось пригостив, десь запропонували. І далі йде третя стадія. Всі дії артиста кажуть про те, що у нього вже третя стадія захворювання",переконана наркологиня.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Джиган
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
спасибо за новость обоз)
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