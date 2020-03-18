Наркологиня Юлія Баранова прокоментувала скандал з репером Джиганом, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність і почав публікувати в соцмережах дивні відео.

Так, про стан артиста експертка висловилася в коментарі виданню Собеседник.ru.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

На думку Баранової, Джиган перебував під впливом стимуляторів.

"Його поведінку можна пояснити дією стимуляторів. Те, що артист говорив в прямому ефірі, називається "словесна окрошка" – мовна незв'язність. Препаратів, які можуть викликати такий ефект, кілька. Думаю, що він був під впливом стимуляторів: солі, амфетамінів, кокаїну. Сіль – це синтетичний наркотик, їх називають ще дизайнерськими наркотиками, так як там все намішано. Якщо курильні наркотики уповільнюють реакцію, то стимулятори розторможують людину. Як правило, артисти вживають стимулятори, щоб бути в "двіжусі". Такі препарати викликають психоз", – говорить експертка.

Оксана Самойлова і Джиган Instagram @iamgeegun

"До таких препаратів звикання йде досить швидко, досить двох разів. Я думаю, він і раніше їх приймав. Коли людина знайомиться з наркотиком – це перша стадія. Потім починається вживання від випадку до випадку: хтось пригостив, десь запропонували. І далі йде третя стадія. Всі дії артиста кажуть про те, що у нього вже третя стадія захворювання", – переконана наркологиня.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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