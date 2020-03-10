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10 березня • оновлено в 12:17
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У Джигана помітили сліди від уколів на руках. Фото

2.9т
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У мережі звернули увагу на сліди від уколів на руках у українського репера Джигана на знімку, зробленому під час відпочинку артиста на пляжі.

Зокрема, про це пише Telegram-канал НеМалахов.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @iamgeegun

Так, на фотографії Джиган позує на березі океану зі своєю тоді ще вагітною дружиною Оксаною Самойловою.

Репер стоїть в одних шортах, оголивши торс. Telegram-канал звернув увагу на сліди від уколів у Джигана на згині ліктя.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Відзначимо, що днями Джиган загримів у психлікарню через наркозалежність. Репер сам підтвердив інформацію про те, що знаходиться в рехабі в прямому ефірі в Instagram. На відео він постав в несподіваному вигляді: збрив брови і бороду.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган налякав шанувальників неоднозначним повідомленням у соцмережі. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост, в якому залишив моторошне послання.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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