У Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечну хворобу

Популярний американський співак Джастін Бібер повідомив про те, що у нього діагностували хворобу Лайма.
Таку заяву артист зробив на своїй сторінці в Instagram.
"Останнім часом багато хто говорив, що Джастін Бібер жахливо виглядає і сидить на метамфетаміні, вони не змогли усвідомити, що у мене нещодавно діагностували хворобу Лайма", – пише Джастін.
Джастін Бібер
Getty
Крім того, у 25-річного Бібера виявили хронічний мононуклеоз – гостре вірусне захворювання.
"Все це позначилося на моїй шкірі, роботі мозку, емоційному стані, та й взагалі я погано себе почуваю", – зазначив співак.
Артист зізнався, що останні кілька років йому було дуже погано:
"Це по-справжньому важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби".
Джастін Бібер
Getty
Також від хвороби Лайма страждають найкрасивіша жінка світу Белла Хадід і співачка Авріл Лаврін.
Авріл Лавін
Instagram @avrillavigne
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Відомо, що хвороба Лайма – інфекційне захворювання, переносниками якого є кліщі. Для хвороби характерні: висока температура, лихоманка, болі в суглобах, в серці, в м'язах, відчуття втоми, а також порушення пам'яті і розумових процесів. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю.
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