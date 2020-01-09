Головна Новини
9 січня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечну хворобу

3.5т
Читати матеріал російською

Популярний американський співак Джастін Бібер повідомив про те, що у нього діагностували хворобу Лайма.

Таку заяву артист зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Останнім часом багато хто говорив, що Джастін Бібер жахливо виглядає і сидить на метамфетаміні, вони не змогли усвідомити, що у мене нещодавно діагностували хворобу Лайма", – пише Джастін.

Джастін Бібер

Джастін Бібер

Getty

Новини
Бібер переніс весілля через проблеми з психікою: що трапилося

Крім того, у 25-річного Бібера виявили хронічний мононуклеоз – гостре вірусне захворювання.

"Все це позначилося на моїй шкірі, роботі мозку, емоційному стані, та й взагалі я погано себе почуваю", – зазначив співак.

Артист зізнався, що останні кілька років йому було дуже погано:

"Це по-справжньому важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби".

Джастін Бібер

Джастін Бібер

Getty

Також від хвороби Лайма страждають найкрасивіша жінка світу Белла Хадід і співачка Авріл Лаврін.

Авріл Лавін

Авріл Лавін

Instagram @avrillavigne

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Відомо, що хвороба Лайма – інфекційне захворювання, переносниками якого є кліщі. Для хвороби характерні: висока температура, лихоманка, болі в суглобах, в серці, в м'язах, відчуття втоми, а також порушення пам'яті і розумових процесів. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська поп-діва Мадонна скасувала кілька концертів в рамках гастрольного туру "Мадам Х" через сильні болі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Джастін Бібер
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Не всі питання вирішують гроші особливо коли в знаряддя вбивства вкладають більше ніж в знаряддя медицини.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги