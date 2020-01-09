У Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечну хворобу

Популярний американський співак Джастін Бібер повідомив про те, що у нього діагностували хворобу Лайма.

Таку заяву артист зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Останнім часом багато хто говорив, що Джастін Бібер жахливо виглядає і сидить на метамфетаміні, вони не змогли усвідомити, що у мене нещодавно діагностували хворобу Лайма", – пише Джастін.

Джастін Бібер Getty

Крім того, у 25-річного Бібера виявили хронічний мононуклеоз – гостре вірусне захворювання.

"Все це позначилося на моїй шкірі, роботі мозку, емоційному стані, та й взагалі я погано себе почуваю", – зазначив співак.

Артист зізнався, що останні кілька років йому було дуже погано:

"Це по-справжньому важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби".

Джастін Бібер Getty

Також від хвороби Лайма страждають найкрасивіша жінка світу Белла Хадід і співачка Авріл Лаврін.

Авріл Лавін Instagram @avrillavigne

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Відомо, що хвороба Лайма – інфекційне захворювання, переносниками якого є кліщі. Для хвороби характерні: висока температура, лихоманка, болі в суглобах, в серці, в м'язах, відчуття втоми, а також порушення пам'яті і розумових процесів. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю.

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