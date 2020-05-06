У Дяді Жори стався інсульт: подробиці стану ведучого

Крістіна Долматова люди 22:38, 6.05.2020 Оновлено: 23:12, 6.05.2020

Український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, зізнався, що потрапив до лікарні, де у нього діагностували інсульт.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що все сталося кілька днів тому.

"Якби мені тиждень тому сказали, що ти будеш лежати в лікарні після інсульту у твої 44, здоровий мужик, який веде правильний спосіб життя, сповнений сил та енергії – я б посміявся і не повірив. Але, с*ка, ніхто не очікував такого! Так, я не те, що не очікував, я просто ох*їв! Коли після МРТ мені озвучили та розшифрували діагноз", – розповів Дядя Жора.

Дядя Жора потрапив до лікарні з інсультом
Фото: facebook/DyadyaJoraComedy

Шоумен також описав перші симптоми. За його словами, за день до озвученого діагнозу, він відчув сильний головний біль і двоїння в очах. Після чого вирішив піти до лікарні.

"У двох словах: пару днів тому все було добре, як завжди. Але, ввечері з'явилася дивна штука двоїлось в очах і я відчув сильний головний біль, який не пройшов на наступний ранок. Вранці я вже трохи переживав і з чарівного пенделя дружини пішов у лікарню. І майже нічого не віщувало біди, до результатів МРТ. Отака-то х*ня, малята!" – додав Дядя Жора.

Дядя Жора
Фото: ivetta.ua

До речі, зараз шоумен почувається краще. Він перебуває на лікуванні в одній з лікарень Києва.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити та ходити.

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