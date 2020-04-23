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23 квітня • оновлено в 13:37
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"У дуже поганому стані!" з'явилася тривожна інформація про Федосєєву-Шукшину

3.4т
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81-річна російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина відчуває себе дуже погано.

Про це розповіла адвокатеса артистки Юлія Вербицька, передає Starhit. За її словами, здоров'я Шукшиної погіршилося після новини про те, що її чоловік, музичний продюсер Барі Алібасов переписав подаровану нею квартиру на свого помічника.

Лідія Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина

Фото: Олександр Ніколаєв/Интерпресс/ТАСС

"Лідія Миколаївна зараз знаходиться в дуже поганому стані. Вона дуже засмутилася, коли їй стало відомо, що Барі Каримович віддав квартиру помічнику Сергію. Ми написали Барі Алібасову лист з цього приводу, але відповіді від нього поки не отримали", – розповіла Вербицька.

Лідія Федосєєва-Шукшина і Барі Алібасов

Лідія Федосєєва-Шукшина і Барі Алібасов

Фото: nvdaily.ru

Крім того, вона зазначила, що раніше внучка зірки Анна продала апартаменти в Санкт-Петербурзі, які за документами належали їй, але по факту були куплені Федосєєвою-Шукшиною. Потім дівчина позбулася і частки у квартирі Василя Шукшина в Москві, що також стало справжнім ударом для Лідії Миколаївни.

Лідія Федосєєва-Шукшина з донькою Марією і онукою Анною

Лідія Федосєєва-Шукшина з донькою Марією і онукою Анною

Фото: kino-teatr.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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