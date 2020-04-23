"У дуже поганому стані!" з'явилася тривожна інформація про Федосєєву-Шукшину

81-річна російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина відчуває себе дуже погано.

Про це розповіла адвокатеса артистки Юлія Вербицька, передає Starhit. За її словами, здоров'я Шукшиної погіршилося після новини про те, що її чоловік, музичний продюсер Барі Алібасов переписав подаровану нею квартиру на свого помічника.

Лідія Федосєєва-Шукшина Фото: Олександр Ніколаєв/Интерпресс/ТАСС

"Лідія Миколаївна зараз знаходиться в дуже поганому стані. Вона дуже засмутилася, коли їй стало відомо, що Барі Каримович віддав квартиру помічнику Сергію. Ми написали Барі Алібасову лист з цього приводу, але відповіді від нього поки не отримали", – розповіла Вербицька.

Лідія Федосєєва-Шукшина і Барі Алібасов Фото: nvdaily.ru

Крім того, вона зазначила, що раніше внучка зірки Анна продала апартаменти в Санкт-Петербурзі, які за документами належали їй, але по факту були куплені Федосєєвою-Шукшиною. Потім дівчина позбулася і частки у квартирі Василя Шукшина в Москві, що також стало справжнім ударом для Лідії Миколаївни.

Лідія Федосєєва-Шукшина з донькою Марією і онукою Анною Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алібасов і легенда радянського кіно Лідія Федосєєва-Шукшина одружилися у 2018 році.

4 червня 2019 року продюсер отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві. Після цього через півмісяця з'явилася інформація, що і Лідія була госпіталізована після нападу бронхіальної астми.

Їхній шлюб багатьом припав не до душі. Після одужання на цьому ґрунті Алібасов накинувся на свою подругу в прямому ефірі, яка всіляко обзивала Лідію. Невдоволення також висловлюють з боку Шукшиної.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.