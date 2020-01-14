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14 січня • оновлено в 15:06
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У ДТП розбилася популярна російська група: фото з місця аварії

5.3т
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У Ульянівській області Росії розбилася машина з популярною групою "Animal ДжаZ".

Як написав соліст групи Олексадр Красновіцкій у себе в Instagram, музиканти їхали на черговий концерт. "Якщо ти забув, що треба жити кожен день, як останній, тобі нагадають", - написав артист.

Animal ДжаZ

Animal ДжаZ

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Красовицький зазначив, що він і Заранкін не постраждали і продовжують гастролі. На фото музикант показав автомобіль Nissan Note, на якому пересувалися музиканти, з розбитою передньою частиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український репер Дмитро Решетник (МIM) потрапив в серйозну аварію на моноколесе.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Росія
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