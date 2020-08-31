У Дорофєєвої запідозрили коронавірус

Український співак Володимир Дантес повідомив, що його дружина Надя Дорофєєва сильно захворіла, тому в неї запідозрили коронавірус.

Як написав артист на своїй сторінці в Instagram, 30 серпня зранку в зірки піднялася температура до 38,6 °С. За декілька днів до цього дівчина здавала тест на коронавірус, який виявився негативним. Тому Дорофєєва ще раз перевірила, чи не хвора на COVID-19.

"Сьогодні зранку (31 серпня. – Ред.) прийшов новий тест – не виявлено! В честь цього і всіх, хто переміг будь-який вірус, хочеться підняти келих! За ваше здоров'я! І за наше", – написав Дантес.

Співак розповів, що його дружина сильно захворіла Instagram Володимира Дантеса

В Instagram-stories на своїй сторінці Дорофєєва зізналася, що переживала захворіти на коронавірус. Також співачка розповіла, що пропустила важливий для неї день через температуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко, яка захворіла на коронавірус разом із двома дітьми, розповіла, що їй довелося ставити крапельницю через різке погіршення стану здоров'я.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал