У доньки Заворотнюк підозрюють коронавірус: дівчина розповіла про стан

Старша дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна повідомила, що сильно захворіла і підозрює в себе коронавірус.

Про це 24-річна дівчина зізналася на своїй сторінці в Instagram. Дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" здала тест на COVID-19, поки що симптоми їй нагадують сильну застуду.

"Треба бути дуже акуратним, особливо якщо ми живемо разом з батьками, бабусями і дідусями. Згідно зі статистикою молодий організм набагато простіше переносить вірус, а ось літнім людям це дається дуже важко. Я, поки не дізнаюся своїх результатів, закрилася в кімнаті і висовую ніс тільки, щоб забрати тарілку з їжею", – розповіла Анна.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною eg.ru

Шанувальники побажали дівчині якнайшвидшого одужання. Багато хто сподівається, що її підозри не підтвердяться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Заворотнюк розповіла, що планує переїхати з заміського особняка в Підмосков'ї, де вона живе разом з сім'єю.