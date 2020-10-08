У Дмитра Комарова народилася племінниця. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Сестра Дмитра Комарова Ангеліна народила первістка

Сестра ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Ангеліна вперше стала мамою. Дружина журналіста Олександра Кучеренко привітала жінку з новонародженою донькою під час виписки з пологового будинку.

Радісною новиною Ангеліна поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки з дитиною. У сторіз Комарова розповіла, що дівчинка народилася 1 жовтня. Її вага – 4 кг, а зріст – 58 см (фото дивіться нижче).

"Будь найщасливішою на світі", – звернулася сестра ведучого до доньки.

Ангеліну вже виписали з пологового будинку.

Нагадаємо, що в 37-річного мандрівника Дмитра Комарова є молодші брат та сестра – Микола та Ангеліна, які є двійнятами. Журналіст старший від них на шість років.

Ангеліна з дружиною Комарова Олександрою Кучеренко.
Сестра Комарова народила первістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Комаров розповів, як освідчився своїй дружині Олександрі Кучеренко, яка в 2016 році стала володаркою титулу "Міс Україна".

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