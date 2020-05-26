У дизайнера Влада Лісовця виявили коронавірус

Крістіна Долматова люди 12:11, 26.05.2020 Оновлено: 12:16, 26.05.2020

У російського стиліста і дизайнера Влада Лісовця виявили коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, модний експерт сам звернувся до лікарів, прийшовши в одну з московських клінік. Там Лісовцю зробили комп'ютерну томографію легень і його побоювання підтвердилися.

Влад Лісовець
Фото: Mash

У Лісовця виявили двосторонню пневмонію і CoVID-19. А також проблеми з печінкою і панкреатит. Тепер на нього чекає лікування під контролем лікарів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російського телеведучого і журналіста Олександра Гордона виявили коронавірус.

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