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26 травня • оновлено в 12:49
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У дизайнера Влада Лісовця виявили коронавірус

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У російського стиліста і дизайнера Влада Лісовця виявили коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, модний експерт сам звернувся до лікарів, прийшовши в одну з московських клінік. Там Лісовцю зробили комп'ютерну томографію легень і його побоювання підтвердилися.

Влад Лісовець

Влад Лісовець

Фото: Mash

У Лісовця виявили двосторонню пневмонію і CoVID-19. А також проблеми з печінкою і панкреатит. Тепер на нього чекає лікування під контролем лікарів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російського телеведучого і журналіста Олександра Гордона виявили коронавірус.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

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