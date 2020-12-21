У Держприкордонслужбі висловилися про приїзд Моргенштерна в Україну з концертами

У Державній прикордонній службі розповіли, що не знають, хто з оперативних співробітників відомства вже почав перевіряти російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва), який планує провести три концерти в Україні у 2021 році.

За їхніми словами, перевірка повинна проводитися саме на кордоні або може здійснюватися й раніше. Це відбувається в разі надходження інформації про порушення українського законодавства іноземцем, пише "Радіо Свобода".

Як повідомив представник відомства Андрій Демченко, якщо з'явиться інформація, що Моргенштерн відвідував тимчасово окупований Крим, то йому заборонять в'їзд в Україну терміном на три роки.

Моргенштерн планує провести три концерти в Україні Sm News

Нагадаємо, що торік концерт Моргенштерна в Одесі обернувся скандалом. Під час свого виступу репер назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою". Пізніше своє невдоволення тим, що сталося, висловило безліч українців. Вони звинуватили артиста в тому, що той іронізує над смертю людей.

Що ще відомо про репера Моргенштерна

Моргенштерн став популярним у 2018 році, коли з відеоблогера перекваліфікувався в музиканта та репера. Випустивши перший мініальбом Hate Me, почав давати концерти й знімати провокаційні кліпи, у яких найчастіше з'являвся в образі багатого хлопця, якого оточують дівчата та слава.

На особистій сторінці в соцмережі Instagram у репера часто можна помітити відео й фото, на яких він позує оголеним.

З 2017 року Моргенштерн мав близькі стосунки з Діларою Зінатулліною. За словами Алішера, у кінці 2019 року він запропонував дівчині зробити їх "вільними", але Ділара не погодилась – і пара розійшлася. Однак у листопаді 2020 року вони відновили свої стосунки.

Який вигляд має Моргенштерн "Міський репортер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний репер і блогер Алішер Моргенштерн потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes. Він посів перше місце в категорії "Музика", завдяки чому став успішним молодим музикантом Росії.