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31 жовтня • оновлено в 09:15
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У депутата "Слуги народу" і зірки "Мамахохотала" народився син: фото

1.6т Читати матеріал російською

У депутата від "Слуги народу" Романа Грищука і актриси студії "Мамахохотала", блогера Анни Гресь народився син.

Грищук опублікував знімок з пологового будинку в соціальній мережі Instagram.

У депутата "Слуги народу" і зірки "Мамахохотала" народився син: фото
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"Днем зробила манікюр і педикюр, потім зайшла в будівельний магазин, почалися перейми, лікар сказав їхати в пологовий будинок, а у мене в машині сміття на переробку, заїхала здала сміття по дорозі, потім встала в пробку і навіть з переймами не виїжджала на смугу громадського транспорту", - написала Гресь.

Як раніше писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія знову став батьком. Так, у нього народилася двійня.

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