У день народження Путіна Pussy Riot вивісили в Москві прапори ЛГБТ і виступили з гучним зверненням

Учасники скандальної російської феміністської групи Pussy Riot провели акцію проти гомофобії в РФ, вивісивши райдужні прапори ЛГБТ в Москві в день народження президента Володимира Путіна. Також вони виступили з гучним зверненням до глави РФ.

Так, прапори були розміщені на фасадах будівель ФСБ Росії, адміністрації президента, Верховного суду, ОВС Басманний і Міністерства культури. Про це повідомили на офіційній сторінці групи в Facebook.

"Ми даруємо цю веселку, як символ відсутності любові і свободи – даруємо всім. "Веселка – це сонце після дощу", – сказали ви. Але ми – ті, хто робить все, щоб це сонце, нарешті, з'явилося. Держава не повинна дозволяти собі втручатися в життя ЛГБТ-спільноти. Але якщо дозволяє, то спільнота може втручатися вже у життя держави", – звернулися учасники акції до Путіна.

Pussy Riot звернулися до Путіна в день його народження. Facebook Pussy Riot

Pussy Riot звернулися до Путіна. Facebook Pussy Riot

Відзначимо, Pussy Riot вимагає розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок і трансгендерів в Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТ-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків.

"Ми думали, що б вам подарувати – але у вас все є. Так як в Росії живете не тільки ви, ми вибрали дійсно потрібні подарунки. Перший – це свобода. Головним кроком до неї має стати звільнення – від страхів, зла і забобонів. Від безглуздих законів і неможливості прийняти інших людей. Звільнення від режиму. Другий подарунок – любов. Не до війни, а до оточуючих. Вся Росія відчайдушно прагне любові", – додали вони.

Pussy Riot розвісили прапори ЛГБТ в Москві в день народження Путіна. Facebook Pussy Riot

У Москві активісти розвісили прапори ЛГБТ в день народження Путіна. Facebook Pussy Riot

Pussy Riot вивісили прапори ЛГБТ на урядових будівлях в Москві. Facebook Pussy Riot

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