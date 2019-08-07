У Данії загорівся літак співачки Pink: фото

Літак з командою американської поп-виконавиці Pink загорівся при посадці в данському місті Тірструпе.

Як повідомляє CBS News, на борту приватного авіалайнера Cessna 560XL знаходилося десять людей. Зокрема, четверо американців, двоє австралійців і один британець. Самої співачки в літаку не було.

Pink Фото з Instagram

Фото: cbsnews.com

За даними представників Pink, ніхто з пасажирів літака не постраждав. Також повідомляється, що концерт співачки в Тірструпе після події скасований не буде.

Фото: cbsnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Pink госпіталізували в Сіднеї (Австралія) в переддень запланованого концерту. Причиною госпіталізації стала вірусна інфекція

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