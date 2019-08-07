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У Данії загорівся літак співачки Pink: фото

1.5т Читати матеріал російською

Літак з командою американської поп-виконавиці Pink загорівся при посадці в данському місті Тірструпе.

Як повідомляє CBS News, на борту приватного авіалайнера Cessna 560XL знаходилося десять людей. Зокрема, четверо американців, двоє австралійців і один британець. Самої співачки в літаку не було.

У Данії загорівся літак співачки Pink: фото

Pink

Фото з Instagram

У Данії загорівся літак співачки Pink: фото

Фото: cbsnews.com

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За даними представників Pink, ніхто з пасажирів літака не постраждав. Також повідомляється, що концерт співачки в Тірструпе після події скасований не буде.

У Данії загорівся літак співачки Pink: фото

Фото: cbsnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Pink госпіталізували в Сіднеї (Австралія) в переддень запланованого концерту. Причиною госпіталізації стала вірусна інфекція

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Особа
співачка Pink
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