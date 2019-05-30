"У будь-кого є попка": Полякова розповіла, навіщо йде в політику

Українська співачка Оля Полякова зібралася йти в політику, тому що люди не вірять старій владі і потрібно щось міняти.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" на ТСН артистка розповіла, що не збирається йти зі сцени, а чоловік її повністю підтримує (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Оля Полякова з чоловіком кадр із відео

"Старим політикам не вірять люди, не хочуть за них голосувати. І тому я вирішила створити силу, якої дуже не вистачало Україні – жіночу силу. Я хочу створити свою політичну силу, з якою зайду на парламентські вибори, не на ці, підготуємося. В мене немає цілі залізти зараз будь-якою ціною до парламенту. Розумієш, на хайпі, дуже швидко. Ось ми зараз склепали партійку. На дострокових мене не чекайте", – розповіла Полякова.

Оля Полякова розповіла, навіщо йде в політику Скріншот

За словами співачки, вона виступатиме і керуватиме власною партією. Нікого з колег, які теж збираються в політику, вона не боїться.

"Хай вони мене бояться, чого я маю їх боятися. Ні Вакарчук не знаю, що собою являє, ні Винник. Що він співає гарно, прекрасне волосся, привабливий чоловік, але вони себе як політики ще не проявили. Будемо дивитися. Жінка ніколи не обирає, з ким їй у човник, гарно не придивившись до партнера", – додала вона.

Святослав Вакарчук, Олег Винник і Віктор Павлик кадр із відео

Більше того, Полякова сказала, що буде пафосним політиком. "Цей політик зможе і дупку свою сфотографувати голу, а чого ні? У будь-якого політика є дупка", – пожартувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Полякова заявила, що створює власну політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність у парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на намір Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

До цього стало відомо, що український секс-символ, поп-співак Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також інформацію про початок політичної діяльності підтвердив народний артист України Віктор Павлик. А лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос" та членів, з якими планує йти на парламентські вибори.

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