У Британії помер 14-річний учасник кулінарного шоу "МастерШеф"

14-річний учасник дитячого кулінарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткінс (Ben Watkins) помер після боротьби з раком.

Страшну хворобу у нього діагностували в 13 років, пише "Daily Star".

Як стало відомо, підліток опинився одним із шести осіб в світі, хто страждав від ангіоматоїдної злоякісної фіброзної гістіоцитоми.

За словами родичів хлопчика, він був сильним і боровся з хворобою до кінця.

Бен Уоткінс помер після боротьби з раком "Daily Star"

"Коли про рідкісну хворобу Бена дізнався весь світ, він був так натхнений підтримкою, яку отримав з усіх куточків земної кулі, особливо з його рідного міста Гері, штат Індіана", – розповіли близькі Бена.

Варто відзначити, що Бен Уоткінс став популярним після участі в шостому сезоні MasterChef Junior.

Бен Уоткінс помер після боротьби з раком "Daily Star"

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