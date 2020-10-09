У Білик відреагували на галас навколо концерту в Харкові, назвавши його "роздутою маячнею"

Організатори скандального концерту Ірини Білик в Харкові, а також менеджмент артистки прокоментували галас, який розгорнувся навколо її виступу в період зростання захворюваності коронавірусом в регіоні.

Вони відзначили, що вважають закиди на адресу артистки через явні порушення запобіжних заходів під час карантину "маячнею, яку марно роздули в мережі". Про це пише "КП".

Так, менеджер і музичний директор Ірини Білик Орхан Агабейлі зазначив, що вони здивовані такою реакцією на концерт. За його словами, співачку запросили – вона виступила, а, отже, з претензіями потрібно звертатися до харківських організаторів виступу.

"Це питання більше стосується організатора, а не мене, тому що організатори відповідальні за всі нюанси. Просто скажу від себе, що всі правила, які встановило МОЗ щодо проведення концертів, були повністю дотримані. Тобто ніяких порушень з боку організатора не було взагалі" , – зазначив директор артистки.

Також він додав, що не варто порівнювати концерт Білик, де в залі були присутні менше 500 чоловік в масках і з дистанцією, з виступом Олі Полякової, де зібралися кілька тисяч глядачів і не дотримувалися ніяких карантинних норм. Нагадаємо, Оля Полякова виступила в Харкові за два дні до Ірини Білик – 3 жовтня.

"У Полякової одна історія, у нас – зовсім інша. Всі були розсаджені в шаховому порядку, всі сиділи в масках, ніяких порушень", – додав менеджер артистки.

Організатори, в свою чергу, відзначили, що їм взагалі неприємно коментувати ситуацію, що склалася. Їх здивувало те, що через концерт Ірина Білик стала фігурантом кримінальної справи і тепер їм разом з артисткою загрожує штраф.

"Зараз немає бажання спілкуватися. Я не буду все це перераховувати – ось коли розберуться в цьому спеціально навчені для цього люди, коли конфлікт буде вичерпаний, тоді я і прокоментую. Ту маячню, яку пишуть, коментувати не хочу. Звичайно, ми всі дотримувалися, я не знаю, які можуть бути претензії, поняття не маю. Чому це все роздули – я не знаю. Ось коли здують назад – тоді і прокоментую", – різко висловився організатор.

Нагадаємо, концерт Білик проходив 5 жовтня в закритому приміщенні в центрі Харкова – в Палаці студентів юридичного університету. Примітно, що в цей період в Харкові фіксували істотне зростання захворюваності COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до концерту Ірини Білик в Харкові виступила співачка Оля Полякова. Її концерт відбувся 3 жовтня на честь Дня вчителя. Виступ артистки в період карантину, з огляду на високий рівень захворюваності на Харківщині, викликав шквал критики в мережі. Захід також засудив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За фактом порушили кримінальну справу.

Після виникла галасу артистка записала відеозвернення, де пояснила, що конфліктна ситуація виникла через передвиборчий ср*ч в країні, а також порадила критикувати концерти після того, як "закриють метро, де збирається набагато більше людей".