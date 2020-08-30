У Білик розповіли про небезпеку її популярності і заздрісників
Фанати української поп-діви, співачки Ірини Білик розповіли про негативні сторони її кар'єри і професії. Серед них – заздрість, небезпека для життя і постійні стреси.
Так, артистка сама поцікавилася у своєї аудиторії, що в її діяльності їх лякає найбільше. На її сторінці в Instagram користувачі відповіли, що артистка не може "належати сама собі", знаходиться в постійному нервовому напруженні і навіть може стати жертвою зловмисників.
Також користувачі відзначили, що популярність – важка ноша для будь-якого артиста, адже людина не може користуватися найпростішими можливостями життя, наприклад просто відкрито прогулятися по вулиці.
Серед інших негативних сторін на сторінці у Білик відзначили:
Як би артист себе не почував, а на сцену потрібно виходити, співати і добре виглядати, адже глядач чекає! А ще докучають шанувальники. Тому вважаю, що мінусів у популярності більше.
Популярність – це важка ноша насправді, і не всі проходять це випробування. Напевно, Бог посилає його обраним, щоб дотримуватися балансу між добром і злом на Землі.
У вас дуже багато заздрісників, і це мінус.
Життя сповнене яскравих фарб. Відкрито весь світ. Це позитивні сторони. А негативні – немає можливості спокійно пройтися по місту і просто зустрітися з людьми. Завжди на очах у людей.
Напевно негативні сторони це неможливість спокійно прогулятися по місту, так як ловиш на собі погляди і камери телефонів. Дуже часто не ставляться як до звичайної людини. Не зовсім безпечне життя.
Відзначимо, раніше Ірина Білик розкрила моторошні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив. Вона вказала, що могла загинути від його рук – хореограф кидався на неї з ножем, хапав за волосся і трощив меблі в їх квартирі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про гучний скандал з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі. Також артистка підтримала потужний челлендж в мережі проти домашнього насильства і рукоприкладства.