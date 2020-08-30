У Білик розповіли про небезпеку її популярності і заздрісників

Фанати української поп-діви, співачки Ірини Білик розповіли про негативні сторони її кар'єри і професії. Серед них – заздрість, небезпека для життя і постійні стреси.

Так, артистка сама поцікавилася у своєї аудиторії, що в її діяльності їх лякає найбільше. На її сторінці в Instagram користувачі відповіли, що артистка не може "належати сама собі", знаходиться в постійному нервовому напруженні і навіть може стати жертвою зловмисників.

Білик поцікавилася, який негатив можна отримати від популярності Instagram Ірини Білик

Також користувачі відзначили, що популярність – важка ноша для будь-якого артиста, адже людина не може користуватися найпростішими можливостями життя, наприклад просто відкрито прогулятися по вулиці.

Серед інших негативних сторін на сторінці у Білик відзначили:

Як би артист себе не почував, а на сцену потрібно виходити, співати і добре виглядати, адже глядач чекає! А ще докучають шанувальники. Тому вважаю, що мінусів у популярності більше.

Популярність – це важка ноша насправді, і не всі проходять це випробування. Напевно, Бог посилає його обраним, щоб дотримуватися балансу між добром і злом на Землі.

У вас дуже багато заздрісників, і це мінус.

Життя сповнене яскравих фарб. Відкрито весь світ. Це позитивні сторони. А негативні – немає можливості спокійно пройтися по місту і просто зустрітися з людьми. Завжди на очах у людей.

Напевно негативні сторони це неможливість спокійно прогулятися по місту, так як ловиш на собі погляди і камери телефонів. Дуже часто не ставляться як до звичайної людини. Не зовсім безпечне життя.

Фанати розповіли про негатив професії співачки Instagram Ірини Білик

Фанати Білик назвали негативні сторони популярності Instagram Ірини Білик

Шанувальники Білик назвали негативні сторони популярності Instagram Ірини Білик

Користувачі підкреслили негативні сторони популярності Instagram Ірини Білик

Фани Білик відзначили складність її професії Instagram Ірини Білик

Відзначимо, раніше Ірина Білик розкрила моторошні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив. Вона вказала, що могла загинути від його рук – хореограф кидався на неї з ножем, хапав за волосся і трощив меблі в їх квартирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про гучний скандал з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі. Також артистка підтримала потужний челлендж в мережі проти домашнього насильства і рукоприкладства.

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