У Берліні вручили премію European Film Awards: названі переможці

У Західному Берліні відбулася церемонія вручення премії European Film Awards.

Через пандемію коронавірусу організатори церемонії вирішили не відкладати нагородження. Подію провели в онлайн-режимі 12 грудня.

Так, в номінації "Краща картина року" стала данська трагікомедія Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Актор, який зіграв головну роль в цьому фільмі Мадс Міккельсен, також отримав премію в категорії "Кращий актор". А сам керівника картини Томас Вінтерберг відзначили як найкращого режисера.

Фільм "Ще по одній". кадр з фільму

Також в номінації "Краща актриса" на церемонії European Film Awards назвали німецьку артистку Паулу Бер за роль у фільмі "Ундіна".

Актриса Паула Бер. Associated Press

Європейські академіки також відзначили на церемонії премії фільм стрічку-розслідування "Колектив" як один з кращих документальних фільмів.

Приз міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) отримала картина "Соле" режисера Карло Сіроні.

Крім того, під час онлайн-нагородження European Film Awards стало відомо про те, що для відомого німецького кінорежисера Віма Вендерса, який також виступав в якості президента Європейської кіноакадемії, ця церемонія стала останньою. Подякувати режисера за внесок в кіномистецтво підключилася і Ангела Меркель.

До слова, в числі номінантів на престижну нагороду також виявилася українська актриса Наталія Бережна, яка виконала головну роль у фільмі "Дау. Наташа" режисера Іллі Хржановського. Однак отримати заповітну статуетку картина не змогла.

Варто відзначити, що церемонія нагородження European Film Awards почала своє існування 1988 року. Цей захід прототип легендарної церемонії "Оскар", тільки European Film Awards проходить в Європі як головна кінематографічна премія.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стало відомо, як пройде вручення відомої премії "Оскар" 2021 року.