У Берліні вручили премію European Film Awards: названі переможці

У Західному Берліні відбулася церемонія вручення премії European Film Awards.

Через пандемію коронавірусу організатори церемонії вирішили не відкладати нагородження. Подію провели в онлайн-режимі 12 грудня.

Так, в номінації "Краща картина року" стала данська трагікомедія Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Актор, який зіграв головну роль в цьому фільмі Мадс Міккельсен, також отримав премію в категорії "Кращий актор". А сам керівника картини Томас Вінтерберг відзначили як найкращого режисера.

Також в номінації "Краща актриса" на церемонії European Film Awards назвали німецьку артистку Паулу Бер за роль у фільмі "Ундіна".

Європейські академіки також відзначили на церемонії премії фільм стрічку-розслідування "Колектив" як один з кращих документальних фільмів.

Приз міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) отримала картина "Соле" режисера Карло Сіроні.

Крім того, під час онлайн-нагородження European Film Awards стало відомо про те, що для відомого німецького кінорежисера Віма Вендерса, який також виступав в якості президента Європейської кіноакадемії, ця церемонія стала останньою. Подякувати режисера за внесок в кіномистецтво підключилася і Ангела Меркель.

German Chancellor Angela Merkel thanks Wim Wenders and Marion Döring for the essential work they have done for European culture over the years. # efa2020 pic.twitter.com/03pEqdA2zY