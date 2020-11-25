В американської співачки Перрі померла дитина під час передчасних пологів

Американська співачка 34-річна Крістіна Перрі розповіла про те, що в неї померла новонароджена дитина.

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Минулої ночі ми втратили нашу дівчинку. Вона народилася мовчазною після того, як так важко боролася, щоб потрапити в наш світ. Зараз вона умиротворена і буде жити вічно в наших серцях", – написала знаменитість.

Крістіна Перрі розповіла про те, що в неї померла новонароджена дитина Instagram Перрі

Варто зазначити, до цього Перрі повідомляла, що в неї виникли ускладнення під час вагітності, і тому її дитині терміново знадобиться операція після передчасних пологів. Так, у дівчинки був порок розвитку тонкого кишківника.

Крістіна Перрі розповіла про те, що в неї померла новонароджена дитина Instagram Перрі

Крістіна Перрі розповіла про те, що в неї померла новонароджена дитина Instagram Перрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл втратила другу дитину. Вона перенесла викидень після переїзду з Великобританії до США.