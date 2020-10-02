В актора з фільму "Лессі" помер 19-річний син

Британський актор Арчі Ліндхерст, син Ніколаса Ліндхерста, який знявся у фільмі "Лессі", помер у віці 19 років.

Як повідомляє видання People, смерть хлопця настала 22 вересня 2020 року. Однак тільки тепер представники телекомпанії CBBC, з якою співпрацював актор, розповіли про втрату. Згідно з офіційною заявою, Арчі помер від хвороби. Більш докладних деталей поки не розкривали.

"Нам дуже шкода повідомляти вам, що Арчі Ліндхерст, який так блискуче зіграв Оллі в So Awkward на CBBC, помер після нетривалої хвороби. Арчі буде дуже не вистачати всім, хто працював з ним, і його шанувальникам, які сміялися разом з Оллі в шоу", – написали в офіційній заяві.

Батьки Арчі – відомий комедійний актор Ніколас Ліндхерст та його дружина Люсі Сміт – поки утримуються від коментарів. Вони підкреслили, що "вбиті горем" і попросили поважати їхню приватність в цей час. Арчі був єдиним нащадком подружжя.

Арчі Ліндхерст відомий за однією з головних ролей в дитячому ситкомі "Так дивно" (So Awkward). Він також з'явився в ситкомі "Погана освіта", що виходив з 2012 по 2014 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер американський актор Чедвік Боузман, який виконав головну роль у фільмі "Чорна Пантера" кіновсесвіту Marvel. Артист чотири роки боровся з раком товстої кишки. На момент смерті йому було 42 роки.