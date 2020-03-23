Знаменита радянська актриса польського походження Барбара Брильська, зірка культового фільму "Іронія долі, або З легким паром!" бореться з онкологічним захворюванням.

Так, у 78-річної зірки лікарі діагностували рак язика. При цьому свій діагноз артистка не хоче коментувати повідомляє "СтарХит".

Барбара Брильська Фото: politeka.net

"Ну і що? Не буду говорити про нього. Нехай краще шанувальники побажають мені здоров'я! Лікарі кажуть, все буде добре. Тільки потрібен час", – сказала Брильська.

До речі, актриса проживає у Варшаві. Вона зізналася, що на даний момент у зв'язку з пандемією коронавірусу намагається не виходити з дому.

Барбара Брильська з сином Людвігом Фото: starhit.ru

"Я з дому не виходжу. Всі сидять там, тим більше люди старшого покоління. Як проходять дні? Приїжджає син, допомагає в сімейних справах, я ж займаюся кішкою", – підсумувала Брильська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 48-річна голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповіла про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.

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